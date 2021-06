Lutto a Riccò del Golfo: è morto Vittorio Montanari. Il toccante ricordo del sindaco Figoli

Cinque Terre - Val di Vara - Polverara e tutta la comunità di Riccò del Golfo piangono la scomparsa di Vittorio Montanari, per molti anni docente delle scuole medie del borgo della bassa Val di Vara.



Riportiamo di seguito il toccante ricordo del sindaco di Riccò del Golfo, Loris Figoli, che sarà letto anche in Consiglio comunale questa sera e nel corso della cerimonia di esequie che si svolgerà alle 15 di giovedì 1° luglio a Polverara.

"Il lungo periodo di insegnamento nella nostra scuola, lo ha reso parte integrante di molte famiglie dell’intera collettività. Il prof, Vittorio per i colleghi ma anche per molti suoi alunni, è stato educatore prima di essere insegnante, esempio prima di essere docente! Ha insegnato a Riccò del Golfo in un contesto professionale e culturale forse irripetibile. I temi ambientali lo hanno visto precursore razionale ma anche di petto: mi sento di citare la raccolta della carta, per una periodica consegna alle cartiere, già a metà degli anni ottanta! Così come l’idea di necessità e dovere morale di cui era pregno il suo rispetto per l’ambiente.



Proprio da suo studente, non potrò mai dimenticare che fu lui il primo a parlarmi di raccolta differenziata, di rifiuto come un prodotto della filiera tecnica, nonché opportunità di nuove fonti produttive (anche) doverosamente etiche.



Con il suo metodo - inclusivo e diretto - ha portato lo sport sui banchi di scuola, contribuendo come pochi al suo sdoganamento intellettuale! Nella disciplina dell’orienteering, quando i più consideravano lo sport soltanto poco oltre lo sfogo e la competizione, è riuscito a vincere sul campo la sfida con altre e più blasonate discipline di studio.



Il senso di appartenenza che ha saputo infondere in noi studenti mi trova oggi ad essere sindaco, ieri a superare con convinzione alcune tra le più importanti sfide personali ed intime della mia vita!



Un saluto sarebbe poca cosa, se fosse formale, mentre è ancor più sentito ricordandone gesti concreti e parole consolatorie così come di sfida.



Chissà se avrà saputo mai, prof, che la mia scelta di regalare una piccola bussola di orientamento ai nostri giovani in terza media arriva dai suoi esempi e dalle nostre gare di orientamento!



Quel simbolo di ricerca della strada giusta fa parte dei miei grazie, come quella particolare idea di maturità civica per la quale ieri andavamo a raccogliere gli abbandoni nel bosco ed ora lo si fa insieme, oltre la divisione tra maggioranza ed opposizione, con la guida della Protezione civile: proprio negli stessi boschi di allora.



Grazie prof, un onore averla conosciuta, un orgoglio ricordarla".



Loris Figoli, sindaco pro tempore di Riccò del Golfo di Spezia