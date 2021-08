Lunedì a Pignone i funerali di don Bruno Parodi

Cinque Terre - Val di Vara - Lutto nel clero diocesano. All’età di ottantasei anni si è spento alla Spezia, nella casa di cura “Alma Mater” dove era ricoverato da tempo, il sacerdote don Bruno Parodi, già religioso orionino e poi per molti anni parroco a Pignone e a Corvara. I funerali, presieduti dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, saranno celebrati domani pomeriggio alle 16 nella chiesa parrocchiale di Pignone. Don Parodi era nato ad Ortonovo il 6 marzo 1935 e all’età di undici anni era entrato nel noviziato degli Orionini, la Congregazione religiosa che allora reggeva il santuario della Madonna

del Mirteto, proprio ad Ortonovo. L’ordinazione sacerdotale gli fu conferita in Inghilterra, a Liverpool, il 16 giugno 1962. In Inghilterra rimase fino al 1965, svolgendo vari servizi pastorali per la sua congregazione. Rientrato in Italia, fu

dapprima a San Severino Marche e poi, dal 1966 al 1968, in diocesi di Livorno, come vicario parrocchiale a Rosignano Solvay. Nel 1968 chiese di uscire dalla congregazione religiosa di San Luigi Orione e venne accolto nel clero diocesano della Spezia - Sarzana - Brugnato. Per circa due anni fu cappellano del monastero benedettino di clausura di Santa Maria del mare, a Marinasco, quindi dal 1970 al 1979 fu parroco della parrocchie di Veppo e di Beverone. A fine 1979 venne nominato parroco di Pignone, cui aggiunse nel 1988 quello di parroco a Corvara. Ad entrambi gli incarichi rinunciò nel 2018, quando venne accolto nella casa di cura “Alma Mater”. Ieri sera, nella chiesa di Corvara, è stato recitato il Rosario in suo suffragio e questa sera alle 20.30 avverrà lo stesso a Pignone. Domani, in tarda mattinata, il feretro verrà trasferito a Pignone e alle 16, come detto, si terranno i funerali. Ai familiari di don Bruno le nostre condoglianze.