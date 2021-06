Lavori per le rampe di Ceparana, chiusure di corsia sulla A12

Cinque Terre - Val di Vara - Salt comunica che, per l’esecuzione dei lavori di realizzazione delle rampe autostradali all'altezza di Ceparana, saranno chiusi tratti della corsia di marcia dell’A12: in carreggiata sud (direzione Livorno) dal Km 92+100 al Km 93+500 circa; in carreggiata nord (direzione Genova) dal km 94+100 al km 92+900. Il traffico sarà deviato sul corrispondente tratto della corsia di sorpasso della medesima carreggiata. Lo svolgimento dei lavori è previsto dalle ore 6.00 del giorno 3 giugno 2021 alle ore 19.00 del 30 giugno 2021.

Per il periodo dei lavori, nel tratto Brugnato – La Spezia e viceversa, in entrambe le carreggiate, sarà vietato il passaggio ai veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 3.6 metri.