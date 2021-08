La denuncia: aggredita sotto casa a Framura

Cinque Terre - Val di Vara - Una denuncia ai Carabinieri per essere stata aggredita sotto casa a Framura. A sporgerla Angela Della Costanza Turner, ex console italiano negli Stati Uniti, nota anche come Lady Cnn essendo nuora di Ted Turner, proprietario dell'emittente. L'architetto 52enne sarebbe stata prima apostrofata e poi colpita con uno schiaffo da un uomo del posto, il quale si sarebbe unito alla comitiva del figlio e degli amici della Turner nella notte tra il 15 e il 16 agosto. L'ex console, dal terrazzo, avrebbe chiesto al gruppo di abbassare il volume, e il futuro aggressore sarebbe stato l'unico a non ottemperare e anzi a rispondere alla donna. Che poi, scesa in strada per ammonire l'uomo, sarebbe stata appunto da questi colpita, con tanto di caduta a terra e distrazione del rachide cervicale. Quindi la decisione di procedere con la denuncia.