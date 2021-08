Incidente sull'Aurelia, muore una donna

Cinque Terre - Val di Vara - Incidente mortale lungo la Strata statale Aurelia. Il sinistro, la cui dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, ha visto perdere la vita una donna di 72 anni. Stando a quanto si apprende, la donna si trovava poco dopo l'abitato di Riccò del Golfo, quando al bivio di Ponzò, in direzione Padivarma, ha perso il controllo della propria automobile andando a impattare con un muro dopo una curva.

Nell'incidente stradale, avvenuto alle 12.30, non sono rimasti coinvolti altri mezzi. La vittima è stata trovata dai sanitari in arresto cardio-respiratorio ed è stata sottoposta a rianimazione cardio-polmonare di base e avanzata per circa 45 minuti ma senza successo.

Sul posto, per tutta la durata degli interventi, è stato istituito il senso unico alternato, al chilometro 427. Come detto, la dinamica è in fase di accertamento e solo esami dettagliati potranno stabilire le cause del gravissimo incidente e se la donna possa essere stata colta da un malore mentre si trovava alla guida.

Sul posto erano presenti i soccorritori di Delta 3 con medico e infermiere, la Croce rossa e la Polizia locale di Riccò del Golfo, i tecnici dell'Anas, la Polizia stradale, i Carabinieri e i Vigili del fuoco.



