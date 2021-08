Incidente stradale a Riccò del Golfo: coinvolti una Smart e un mezzo pesante

Cinque Terre - Val di Vara - Paura sulla strada di Caresana a Riccò del Golfo per un incidente stradale. Non erano ancora scattate le 14.15 quando l'automobile, una Smart, a bordo della quale viaggiava una coppia è uscita da un tornante e per dinamiche in fase di accertamento è avvenuta la collisione con la ruota un mezzo pesante, che proveniva in direzione opposta.

L'utilitaria ha fatto alcuni giri su ste stessa andando anche a sbattere: nell'impatto l'automobile ha riportato danni serissimi e si sono aperti entrambi gli airbag. Gli occupanti sono stati soccorsi immediatamente e affidati alla cura delle ambulanze presenti sul posto. A seguito dell'incidente una giovane è stata trasportata in codice giallo, dalla Croce rossa di Riccò del Golfo, al San Bartolomeo di Sarzana. Sul posto oltre ai soccorritori anche i Vigili del Fuoco della Spezia e i Carabinieri.