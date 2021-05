Incidente mortale a Mattarana: muore centauro di 29 anni

Cinque Terre - Val di Vara - Incidente mortale questa mattina sull'Aurelia all'altezza di Mattarana, nel comune di Carrodano, in alta Val di Vara. Si è trattato di uno scontro moto-camion nel quale il motociclista è rimasto incastrato sotto il camion. Sul posto presenti, oltre al personale del 118, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Attivato anche elicottero Drago da Genova con personale sanitario a bordo. Lungo la strada statale è rimasto temporaneamente chiuso il tratto al km 453,600 (in direzione Passo del Bracco), in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti, oltre al personale del 118, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Il paziente, un giovane di 29 anni residente a Deiva Marina, al momento dell'arrivo dei soccorritori è stato trovato in arresto cardio-respiratorio ed è stato sottoposto a manovre di rianimazione di base dai militi dell'ambulanza e avanzata da parte del personale sanitario di Delta 3, senza alcun risultato favorevole con esito di decesso sul posto.