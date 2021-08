Incendio domato, uomini e droni monitorano l'area

Cinque Terre - Val di Vara - Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Montenero, comune di Riomaggiore, dove ieri è divampato un importante incendio che, arrivando a lambire alcune abitazioni, ha reso necessaria in via precauzionale l'evacuazione di dodici persone, poi fatte rientrare. Per affrontare le lingue di fuoco che stavano divorando la macchia mediterranea sono intervenute due squadre di terra composte dal nucleo specializzato dei Vigili del fuoco dalla Spezia e dal presidio di Soviore, in forze per lo stato di grave pericolosità degli incendi, e una ventina volontari antincendio giunti dalla Spezia, da Castelnuovo Magra, Deiva-Framura, Luni, Follo, Portovenere e Vezzano. Sul posto anche il Soccorso alpino. L'incendio, affrontato senza requie, è quindi stato domato. Tutta la notte è stata caratterizzata da operazioni di bonifica del sito. Sul posto attualmente è presente personale dei vigili del fuoco, anche del nucleo volo, dotato di droni; la situazione è sotto attento monitoraggio per controllare che non si inneschino nuovamente focolai.

Intanto i Carabinieri del Reparto Parco Nazionale "Cinque Terre" stanno conducendo le indagini per capire sia le origini dell'incendio di Montenero, sia di quello avvenuto mercoledì nella zona del Persico, nel territorio comunale della Spezia.