Incendio Framura, le tre famiglie possono tornare a casa

Cinque Terre - Val di Vara - Possono fare rientro nelle proprie case le tre famiglie di Framura che lunedì scorso, a causa dell’incendio che ha aggredito i boschi del comune rivierasco spezzino, erano state evacuate in via precauzionale. Il sindaco Andrea Da Passano ha ritirato l’ordinanza di evacuazione. Non ci sono più pericoli o rischi per le abitazioni e i residenti. Prosegue intanto l’attività di bonifica da parte dei Vigili del fuoco, dei volontari dell’antincendio boschivo e un elicottero regionale pronto a intervenire per evitare riprese delle fiamme nella vasta area colpita dal rogo.