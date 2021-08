Incendio Framura, arriva il cessato allarme

Attestata ufficialmente l'assenza di pericolo per i residenti.

Cinque Terre - Val di Vara - La Sala Operativa Unificata Permanente (Soup) di Regione Liguria ha dichiarato il cessato allarme di interfaccia per l’incendio di Framura, attestando ufficialmente l’assenza di pericolo per i residenti e le abitazioni che erano state evacuate lunedì scorso. Oggi pomeriggio infatti le tre famiglie evacuate sono tornate alle loro case. Proseguono intanto le operazioni di bonifica con l’impiego degli uomini dei Vigili del Fuoco, dei volontari dell’antincendio boschivo e due elicotteri di Regione per eliminare tutti i rischi di ripresa delle fiamme nell’area interessata dal rogo.