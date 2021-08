Il marito non rientra a casa, scattano le ricerche a Rocchetta Vara

Cinque Terre - Val di Vara - Domenica pomeriggio piena di preoccupazione per una donna che, verso le 18, ha contattato i Carabinieri della Stazione di Borghetto di Vara per segnalare che il compagno convivente, non aveva fatto rientro nella sua abitazione di Rocchetta di Vara. In breve tempo si sono attivate le squadre di soccorso e i Vigili del fuoco.

"Il timore della donna era quello che il compagno si fosse addentrato a piedi nella zona boschiva che sovrasta i monti del Comune di Rocchetta di Vara, perdendo il senso dell'orientamento - si legge in una nota dei militari -. La preoccupazione era dettata anche dal fatto che l'uomo avrebbe potuto trovarsi in uno stato confusionale e magari non più in grado di ritornare a casa. Dopo qualche ora di ricerche eseguite attentamente prima del calare del sole, l’uomo è stato individuato, lievemente ferito e in stato confusionale, in una zona boschiva in località Suvero. Soccorso da personale del 118, è stato trasportato in autoambulanza in ospedale per maggiori accertamenti, non in pericolo di vita".