I Vigili del fuoco salvano un cane caduto in una forra profonda 15 metri

Cinque Terre - Val di Vara - I vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia sono intervenuti nella mattinata odierna nei pressi del Santuario di Nostra Signora dell’Agostina, nel comune di Riccò del Golfo, per soccorrere un cane caduto in una forra a circa 15 metri di profondità.



Utilizzando tecniche di derivazione speleo-alpinistica un operatore si è calato nella forra e ha raggiunto l’animale. Grazie ad un apposito imbrago è stato possibile riportare il cane in superficie e riconsegnarlo, spaventato ma illeso, alla sua proprietaria.