Guasto alla rete idrica, possibili interruzioni dell'erogazione

Cinque Terre - Val di Vara - In seguito al guasto di una pompa di sollevamento, sono possibili interruzioni nell’erogazione dell’acqua sulla rete tra San Benedetto, Graveglia e Polverara e in Loc. La Foce (Via Genova e zone limitrofe). "I nostri tecnici - comunica Acam Acque - stanno provvedendo alla sostituzione dell’elemento danneggiato. Al momento il ripristino del servizio, che avverrà in modo graduale, è previsto entro la serata odierna. Avvertiamo gli utenti che, nella prima fase di riattivazione della fornitura, potrebbero verificarsi fenomeni transitori di torbidità dell’acqua".