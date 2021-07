Giovane di civetta lascia il nido ma non è ancora pronto a volare, recuperata a Corniglia

Cinque Terre - Val di Vara - I militari della Stazione Carabinieri Parco Cinque Terre, avvisati da alcuni cittadini, hanno recuperato nel centro abitato di Corniglia un giovane di civetta (Athene noctua), non ancora pronto a volare. Il piccolo di rapace aveva lasciato il nido senza avere completato la muta e per evitare che venisse predato o investito da autoveicoli i militari lo hanno temporaneamente ricoverato presso la sede di servizio e quindi consegnato al Centro Recupero Uccelli Marini e Acquatici (CRUMA) della Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU), affinché sia liberato una volta raggiunta l’autonomia.

La Civetta è un rapace notturno di piccole dimensioni appartenente all’Ordine Strigiformes e alla Famiglia Strigidae, nidificante tra marzo e giugno in tutto il territorio nazionale ad esclusione delle Alpi. Dopo avere lasciato il nido ancora incapaci di volare, i nuovi nati di Civetta vengono alimentati per alcuni mesi dai genitori, per cui è importante non prelevarli dal luogo di ritrovamento, se non per sottrarli a condizioni di rischio.