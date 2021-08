Framura, le tre famiglie evacuate potrebbero rientrare in casa. Fiamme anche a Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Sono riprese questa mattina le operazioni di bonifica dell’incendio divampato nella notte tra sabato e domenica scorsi. In particolare, gli uomini dei Vigili del fuoco e i volontari stanno lavorando nell’area boschiva vicina alle abitazioni. È in fase di valutazione la possibilità in giornata del rientro nelle proprie case delle tre famiglie che erano state evacuate lunedì in via precauzionale. Sul posto è intervenuto questa mattina anche un elicottero dell’antincendio boschivo regionale.

Lo stesso mezzo aereo si è poi spostato a Levanto, per un incendio boschivo e di sterpaglie in località Fontona, divampato da un abbruciamento di residui vegetali. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri Forestali per i controlli del caso.