Cinque Terre - Val di Vara - I boschi di Framura continuano a bruciare e tre famiglie sono state evacuate in via precauzionale dalle loro abitazioni a causa dell’incendio che da ieri sta interessando la zona del comune rivierasco. I gestori di un agriturismo hanno fatto contestualmente allontanare gli ospiti. Sul posto, oltre ai due elicotteri di Regione Liguria, sta operando da questa mattina anche un canadair a cui in questi minuti si è aggiunto un secondo canadair, per cercare di contenere il fronte del fuoco. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo. È in corso un sopralluogo dell’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, nell’area da cui si dirigono le operazioni. Attraverso una ditta privata è stato individuato un terzo elicottero che sarà in loco entro un’ora.