Framura, al via la messa in sicurezza delle arterie provinciali

Cinque Terre - Val di Vara - Partiranno nella mattinata di domani, giovedì 25 marzo, dopo un primo intervento di predisposizione che si è svolto in giornata, i lavori di somma urgenza disposti dall’amministrazione provinciale nella zona di Framura per la messa in sicurezza della rete viaria su tre strade di competenza provinciale. Le opere interessano la gran parte dei tratti di strade provinciali presenti in zona e rientrano tutte nella programmazione già prevista dal piano delle asfaltature valido per l’anno 2021 che è in regolare corso di svolgimento in tutta la provincia spezzina su tempistiche organizzate in modo da ottimizzare i lavori stessi ed evitare il più possibile disagi, limitazioni o vincoli alla circolazione stradale.

Il piano di asfaltature, per l’area di Framura, così come disposto dal cronoprogramma pluriennale, contenuto nei bilanci triennali dell’Ente e comunicato in sede di Assemblea dei Sindaci a tutte le amministrazioni locali, per le Strade Provinciali SP 40, SP 41 ed SP 42 prevedeva, per l’annualità 2021, un intervento complessivo, su opere di messa in sicurezza, asfaltatura e segnaletica, per un onere di 122 mila Euro già stanziati per lavori specifici.

L’ordinanza provinciale numero 54 del 22/03/2021, prevede la temporanea sospensione della circolazione per cicli e motocicli lungo le Strade Provinciali interessate, ovvero: SP 40, da bivio Castagnola al bivio con la SP 64 in località Le Mogge; SP41, da Molino Belloglio al bivio con la SP 42 in località Costa di Framura; SP 42, da località Costa di Framura a località Foce. Inoltre è stata disposta la sospensione della circolazione veicolare e pedonale dal km. 2+245 al km. 2+605 lungo la Strada Provinciale SP 64 “Baracca - Levanto”, in località Fosse nel Comune di Framura, questo con la viabilità alternativa garantita percorrendo la SP 42 ”Bivio Levanto – Bivio Framura” e la SP 40 “Bivio Baracca - Deiva”.