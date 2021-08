Fiamme nel terrazzo di una villetta a Pian di Follo, provvidenziale l'intervento dei vicini e dei pompieri

Cinque Terre - Val di Vara - Paura questa mattina a Pian di Follo per un principio di incendio nel terrazzo di una villetta a schiera. L'episodio risale alla tarda mattinata, non erano ancora le 11, quando sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco.

Ad accorgersi quanto stesse accadendo sono stati i vicini di casa dei proprietari che hanno lanciato l'allarme. Stando quanto si apprende le fiamme si sarebbero propagate da un scarpiera che si trovava all'esterno, sul terrazzo. Le cause sono in fase di accertamento anche se non è da escludere un malfuzionamento dell'impianto elettrico. Il tempestivo intervento ha permesso che il fuoco non investisse anche le tende.