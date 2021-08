Fiamme a Riomaggiore, distaccato uno degli elicotteri impegnati a Framura

Rogo in una zona boschiva.

Cinque Terre - Val di Vara - Un nuovo fronte di fuoco è divampato questo pomeriggio nella zona di Riomaggiore, dove la Sala operativa unificata permanente di Regione ha distaccato uno dei tre elicotteri impegnati sull’incendio nell’entroterra di Framura, ancora attivo. Le fiamme stanno interessando una zona boschiva. Sul posto sono operativi da terra anche i Vigili del fuoco della Spezia e i volontari dell’antincendio boschivo.



Aggiornamento 17.30: È sotto controllo il rogo divampato oggi pomeriggio nei boschi alle spalle di Riomaggiore. Sul posto stanno ancora lavorando i vigili del fuoco e i volontari per le operazioni di bonifica. L'elicottero che era stato dirottato a Riomaggiore sta quindi tornando verso Framura, dove continuano a volare altri due elicotteri e due canadair per domare il vasto incendio divampato nel pomeriggio di ieri, insieme ai vigili del fuoco e ai volontari impegnati da terra. La situazione è in miglioramento ma il fronte è ancora molto ampio rendendo complesse le operazioni.