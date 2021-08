Fiamme a Montenero, dodici persone evacuate

Cinque Terre - Val di Vara - Non si ferma la lotta contro le fiamme che stanno interessando la zona di Montenero, alle Cinque Terre. Il fuoco ha lambito anche alcune abitazioni e quindi si è resa necessaria l'evacuazione precauzionale di dodici persone, poi fatte rientrare. Il rogo ha interessato ha devastato una porzione di macchia mediterranea e per circoscriverlo sono arrivate due squadre di terra composte dal nucleo specializzato dei Vigili del fuoco dalla Spezia e Soviore, in forze per lo stato di grave pericolosità degli incendi e 18 volontari di antincendio boschivo inviate dai Comuni della Spezia, Castelnuovo Magra, Deiva-Framura, Luni, Follo, Portovenere e Vezzano. Presente anche il Soccorso alpino.

In merito l'assessore Regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone ha dichiarato: "Anche se la situazione è in miglioramento stiamo organizzando turnazioni e presidi per monitorare l’evoluzione dell’incendio anche nelle ore notturne. Nel frattempo le persone evacuate in via precauzionale sono già rientrate a casa”.