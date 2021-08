Feste abusive nelle gallerie di Bonassola, residenti e turisti infuriati

Cinque Terre - Val di Vara - Notti insonni, alcol, musica alta, residenti e turisti infuriati. Non c'è pace nel periodo ferragostano della riviera e questa volta la denuncia, arriva da Bonassola dove le gallerie che collegano il borgo alla vicina Levanto sono diventate una zona ideale per assembramenti di ogni genere.

Una situazione insostenibile, segnalata anche ai carabinieri della stazione locale che hanno raccolto la denuncia di un ospite del borgo. Il turista parla di "mini rave" che prendono piede dalle 2 di notte e proseguono fino all'alba, talvolta fino alle 7 del mattino, creando così una situazione critica per chi cerca solo un po' di riposo. Sono coinvolti per lo più giovanissimi che si danno appuntamento con il cellulare e arrivano già sotto effetto dell'alcol.

Una situazione che sarebbe degenerata nelle ultime due settimane e che sarebbe anche culminata con bravate nei locali della zona con alcune colazioni consumate e non pagate. Chi ha sporto denuncia, per le feste abusive delle gallerie, ha raccolto e consegnato ai militari anche una serie di file audio a testimonianza di quanto accaduto, nella speranza di un'azione incisiva da parte delle autorità competenti.

L'azione dei carabinieri non è mancata e nel fine settimana di Ferragosto, pochi giorni prima che il cittadino presentasse denuncia proprio a Bonassola, i carabinieri della stazione di Levanto hanno denunciato in stato di libertà, per disturbo e molestie, un minorenne che alle due di notte ascoltava musica ad alto volume con una potente cassa bluetooth, che è stata sequestrata. In quest'ambito è stato denunciato anche un maggiorenne. Nello stesso intervento i militari hanno soccorso un 14enne lombardo, in forte stato di agitazione per abuso di sostanze alcoliche. I carabinieri hanno allertato il 118 e rintracciato i genitori, che hanno raggiunto il figlio e lo hanno riportato a casa.



(foto: repertorio)