Fermato con hashish, mazza da baseball e 23 chili di tabacchi

Cinque Terre - Val di Vara - Lo hanno affiancato notando che stava parlando al telefonino nonostante fosse alla guida, ma dopo avergli intimato l'alt è apparso subito chiaro che quello era soltanto uno dei 'problemi'. È accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 25 giugno, lungo il tratto spezzino dell'autostrada A12. Da una parte una pattuglia della Polizia stradale della Sottosezione di Brugnato, dall'altra un 33enne di nazionalità marocchina, residente in Piemonte, al quale è stato intimato di fermarsi visto che guidava parlando al cellulare. Arrestata l'auto – siamo al casello di Brugnato – il 33enne ha cercato di disfarsi di un involucro lanciandolo a terra, cosa che non è sfuggita agli operatori, i quali hanno recuperato l'involto, contenente centro grammi di hashish. Gli agenti della Polstrada, inoltre, nel controllare all’interno dell’autovettura hanno rinvenuto una mazza da baseball riposta a fianco del sedile di guida e, debitamente occultati, oltre 23 chili di tabacchi esteri lavorati e 4mila euro in contanti.

Il 33enne, dopo essere stato accompagnato agli uffici della Polizia Stradale di Brugnato e sottoposto agli accertamenti del caso, oltre ad essere sanzionato perché alla guida con il cellulare, è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti e di oggetti atti ad offendere e per contrabbando di tabacchi esteri lavorati: la merce e la sostanza stupefacente sono state stata sequestrate.