Ferita profonda ad un braccio, 55enne portato in elicottero a Savona

Cinque Terre - Val di Vara - Nel pomeriggio di ieri un uomo di 55 anni è stato soccorso in località Borseda nel Comune di Calice al Cornoviglio dopo aver riportato un grave trauma ad un arto superiore. L'uomo, trovato in stato di shock emorragico indotto dalla profonda ferita, è stato trasportato in elicottero all'Ospedale San Paolo di Savona, nella sezione traumatologica degli arti superiori, a bordo dell'elicottero Drago. Sul posto sono intervenute l'automedica Delta 3 e l'ambulanza della Pa di Brugnato.



(immagine di archivio)