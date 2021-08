E' morta suor Carla, giovedì i funerali

Cinque Terre - Val di Vara - Nel pomeriggio di ieri ha lasciato la terra per il cielo sorella Carla Finardi, 85 anni, della comunità Faces. Lascia un luminoso esempio di religiosa obbedienza e di dedizione di servizio alla chiesa. I funerali si svolgeranno giovedì 26 agosto nella parrocchia di San Pio Decimo alle 10.30 in Via dei colli 146. Fu attivissima alla Casa delle giovani alla Spezia, a Campiglia a Suvero, Santa Maria di Calice al Cornoviglio, a San Pio Decimo. Fu cateschista in queste parrocchie e anche in Santa Maria assunta alla Spezia e presto un grande servizio anche all'apertura della cattedrale Cristo Re con monisgnor Giusti.