Due turiste straniere perdono l'orientamento tra Corniglia e Manarola

Cinque Terre - Val di Vara - I Vigili del fuoco del comando provinciale della Spezia e i volontari del Soccorso alpino sono intervenuti nel pomeriggio sul sentiero che da Corniglia conduce a Manarola per soccorrere due escursioniste straniere che avevano perso l’orientamento.



Le due ragazze, probabilmente uscite dal sentiero, si sono trovate in difficoltà e hanno allertato i soccorsi.



Giunta sul posto la squadra, grazie alla posizione rintracciata tramite i telefoni cellulari, ha individuato le turiste e, tagliando il lucchetto di uno dei cancelli del Parco le hanno agevolmente accompagnate fino al borgo di Manarola.



Un po’ stanche e disidratate ma in buone condizioni, le ragazze sono state ristorate e non c’è stato bisogno di cure mediche.