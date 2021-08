Due e-biker soccorsi nei boschi di Cassana: necessario l'intervento di Drago

Cinque Terre - Val di Vara - Nella tarda serata, i Vigili del fuoco del distaccamento di Brugnato sono intervenuti nel comune di Borghetto di Vara in località Cassana, per un soccorso a due ciclisti in zona boschiva.

Due ragazzi di nazionalità belga durante un escursione con le loro e-bike, perdevano le tracce del sentiero che stavano seguendo e trovandosi in difficoltà allertavano i soccorsi.

A causa delle poche ore di luce a disposizione per la ricerca e della zona particolarmente impervia, si è reso necessario l'intervento dell'elicottero Drago dei Vigili del fuoco, il quale una volta intervenuto localizzava i ragazzi e li portava in salvo.

Dopo il recupero, il velivolo atterrava presso il campo sportivo di Borghetto Vara, sul posto ad attendere i ragazzi si trovavano i genitori, una squadra dei Vigili del fuoco intervenuta per supporto dalla sede centrale spezzina ed il personale del Soccorso Alpino della Spezia, il quale aveva provveduto anche al recupero delle biciclette.