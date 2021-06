Due bambini al Gaslini per trauma cranico, uno ha solo 5 mesi

Cinque Terre - Val di Vara - Pomeriggio di soccorsi nei cieli della provincia. Sono due bambini ad aver riportato, in due distinte circostanze, complicazioni legate a traumi cranici. Poco dopo le 17.30 una richiesta arrivava alla centrale del 118 della Spezia per un incidente stradale avvenuto a Brugnato. L'auto coinvolta si è cappottata: a bordo una famiglia con un bimbo di soli 5 mesi che ha battuto lievemente la testa. E' stato trasportato all'ospedale pediatrico Gaslini con l'elicottero Grifo dopo essere stato stabilizzato sul posto dall'equipaggio sanitario dell'automedica Delta3 partita dalla Spezia. Lo stesso mezzo aereo era stato impegnato pochi minuti prima nel soccorso ad un 37enne che si è sentito male mentre stava risalendo la scalinata di Monesteroli.

Quando erano da pochi minuti passate le 18, una nuova richiesta di soccorso è arrivata da Deiva Marina. In questo caso ad essere in difficoltà un bimbo di 4 anni, che aveva riportato nella mattinata un lieve trauma cranico. Dopo un sonnellino pomeridiano, il piccolo, a detta della madre, sembrava peggiorato. E' stato l'elicottero Drago ad alzarsi in volo per il trasporto al Gaslini. Il bambino comunque è rimasto sempre cosciente.