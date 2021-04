Dà in escandescenze armato di taglierino e aggredisce i carabinieri

Cinque Terre - Val di Vara - Ha cercato di entrare in un negozio con un taglierino, poi una volta fermato dai carabinieri li ha aggrediti. A finire in manette è un 49enne italiano per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Nella serata di ieri, l’uomo, a Follo, l’uomo aveva tentato di accedere ad un esercizio commerciale impugnando un taglierino. I due dipendenti che si apprestavano a chiudere il locale, notandolo scendere da una macchina impugnando un taglierino e in stato di agitazione, chiudevano la porta di accesso: il malintenzionato, rimasto fuori, iniziava ad inveire contro di loro finché, avvedutosi dell’arrivo di personale addetto alla vigilanza, rimontava a bordo dell’autovettura e si allontanava a forte velocità. I Carabinieri della Compagnia di Sarzana, ricevuto l’allarme, andavano sul posto e raccoglievano i primi dettagli, tra cui modello del veicolo e targa parziale, diramandoli tramite Centrale Operativa anche alla Compagnia della Spezia.

La gazzella della Radiomobile della Compagnia della Spezia, poche ore dopo, notava la stessa autovettura ferma in via Chiodo e si apprestava al controllo dell’unica persona a bordo. In modo repentino e a tutta velocità, il conducente dell’autovettura si allontanava iniziando ad eseguire manovre spericolate per seminare i Carabinieri, percorrendo via Persio e viale Italia, dove, dopo aver violato numerose norme del Codice della Strada, si fermava di traverso alla strada, scendeva dal veicolo e iniziava a minacciare i militari. Dopo alcuni tentativi di riportare alla calma l’uomo, ce rispondeva alle caratteristiche di quello da ricercare, che aveva minacciato con un taglierino i due dipendente dell’esercizio commerciale di Follo, i militari temendo che l’intenzione dell’esagitato fosse quella di recuperare un qualche oggetto dalla tasca dei pantaloni per aggredirli, lo immobilizzavano. Dalla sua tasca i Carabinieri recuperavano un coltello con lama di 20 centimetri. L’esagitato, che continuava a minacciarli e a tentare di colpirli con calci e pugni, quindi veniva accompagnato in caserma. Durante il tragitto l’uomo, già noto alle Forze di Polizia, continuava a dare testate nella cellula di sicurezza della gazzella.

La successiva perquisizione dell’autovettura permetteva di recuperare un cacciavite e un taglierino. Successivi accertamenti esperiti hanno fatto emergere cHE l’esagitato guidaVA con patente sospesa, fatto per il quale è stato denunciato.

Arrestato per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, stamattina è stato stato giudicato con giudizio direttissimo al termine del quale il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria presso la Stazione Carabinieri di Sarzana. I Carabinieri della Compagnia di Sarzana stanno svolgendo accertamenti al fine di appurare quali fossero le intenzioni dell’uomo che minacciava i due commercianti.