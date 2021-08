Corniglia, immobile dissequestrato dopo sei mesi: non ci sono dolo o colpa

Cinque Terre - Val di Vara - Una tappa positiva nella vicenda processuale che ha coinvolto due coniugi proprietari di un immobile a Corniglia. All’inizio di febbraio si erano visti sequestrare il loro immobile alle Cinque Terre con la contestazione per la mancanza di titoli edilizi e paesaggistici efficaci per l’ampliamento e il cambiamento di destinazione d’uso dei loro locali.

Convinti della loro buona fede hanno depositato, tramite gli avvocati Valentina Righetti e Fabio Valerini, un’istanza di dissequestro a seguito della quale la Procura ha disposto ulteriori indagini e approfondimenti tra cui l’acquisizione di un parere della Regione Liguria che ha confermato l’assentibilità delle opere alla luce della legge regionale.



Martedì 24 agosto, i Carabinieri forestali dell’ente Parco, su delega dell’autorità giudiziaria, hanno proceduto al dissequestro dei locali: la normativa e il parere della Regione impediscono di ritenere che i coniugi fossero incorsi in dolo o colpa e quindi sono rientrati in possesso del loro immobile.