Contrasto all'abusivismo in spiaggia: sequestrati 25 ombrelloni e 61 teli da mare

Cinque Terre - Val di Vara - Venerdì e sabato mattina i Carabinieri della Compagnia della Spezia hanno eseguito alcuni servizi coordinati per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale, concentrandosi in particolare sulle spiagge di Levanto.

L’attività ha permesso di sequestrare 25 ombrelloni e 61 teli da mare messi in vendita da ambulanti sprovvisti di qualsivoglia autorizzazione e senza emettere scontrino e pagare le relative imposte.

Un uomo di origine marocchina è stato fermato e sanzionato, oltre a vedersi sequestrare la merce. Gli è stata contestata la norma della Regione Liguria, che vieta la vendita ambulante, ed è stato allontanato dal territorio del Comune di Levanto con il cosiddetto "Daspo urbano".