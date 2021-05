Consegnato materiale lapideo per i sentieri, il Parco: "Prestate attenzione"

Cinque Terre - Val di Vara - Il Parco nazionale delle Cinque Terre, al fine di provvedere al ripristino di porzioni di muri a secco crollati nelle tratte Riomaggiore-Santuario di Montenero (Sentiero SVA), e Volastra-Corniglia (Sentieri n. 586 e n. 587) ha provveduto alla consegna del materiale lapideo in loco mediante trasporto con elicottero. I sassi sono utilizzati dai manutentori per l'esecuzione delle opere.

"Si prega pertanto di prestare attenzione - si legge in una nota - in quanto l'ingombro dei sacchi contenenti i sassi potrebbe restringere lo spazio della sede dei sentieri interessati dagli interventi".