Col gommone contro la scogliera di Fossola, due persone soccorse dai Vigili del Fuoco

Cinque Terre - Val di Vara - Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco della Sezione Nautica del Comando VVF di La Spezia, sono intervenuti in località Fossola di Tramonti per soccorrere le persone coinvolte in un incidente che ha riguardato un natante a noleggio. Le due persone che si trovavano a bordo di un gommone infatti ne hanno perso il controllo andando ad impattare contro la scogliera, ai limiti dell'Area Marina Protetta delle 5 Terre.

Nell'incidente le persone coinvolte sono rimaste illese e sono state quindi recuperate dai Vigili del Fuoco che, dopo le necessarie manovre, hanno disincagliato il gommone il successivo traino dello stesso presso il Porto di La Spezia. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Sala Opertavia della Capitaneria di Porto di La Spezia.