Civetta in difficoltà recuperata dai Carabinieri forestali

Cinque Terre - Val di Vara - I carabinieri forestali della stazione di Borghetto Vara hanno recuperato, nel comune di Bolano, un giovane esemplare di civetta in difficoltà. I militari, allertati da una segnalazione proveniente dalla centrale operativa, hanno recuperato il volatile, rinvenuto da un cittadino nella propria abitazione. La civetta, pur non presentando evidenti ferite, mostrava palesi difficoltà a riprendere il volo, dovute probabilmente a una caduta dal nudo o all'aggressione da parte di predatori. Rapaci di questo tipo sono soliti vivere nei pressi dei centri abitati, dove trovano più insetti per la loro alimentazione. L'animale è stato trasportato al Centro di recuperi Lipu in provincia di Livorno per le cure veterinarie e la riabilitazione finalizzata alla liberazione in natura.