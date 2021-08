Cinque abusivi beccati al Villaggio Europa, potrebbero essere colpiti da foglio di via

Cinque Terre - Val di Vara - Nella prima mattinata di oggi i Carabinieri della Stazione di Riomaggiore e quelli della Stazione Carabinieri forestali per il Parco nazionale delle Cinque Terre hanno eseguito un controllo presso l’ex villaggio Europa di Corniglia, identificando cinque persone, tutte denunciate per inottemperanza ai provvedimenti dell’autorità: l’ex villaggio Europa infatti è interessato da un’ordinanza del sindaco di Riomaggiore che ne vieta l’accesso.

È al vaglio dei Carabinieri la possibilità di richiedere al Questore della Spezia l’emissione di un foglio di via obbligatorio per coloro che sono stati controllati all’interno dell’area privata.