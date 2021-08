Cinque Terre: quindici fototrappole per i Forestali

Cinque Terre - Val di Vara - Quindici foto trappole per il Parco nazionale delle Cinque Terre e messe in campo in ausilio alla stazione dei Carabinieri forestali dell'Ufficio biodiversità.

Un'azione necessaria contro i danneggiamenti, gli abbandoni e qualunque comportamento scorretto nel territorio. La decisione è stata ufficializzata nei giorni scorsi, con una determina del Parco, in cui vengono sottolineati alcuni aspetti dell'intera operazione.

A fornire i dispositivi di sorveglianza, per una spesa complessiva di 2.184 euro iva inclusa, sarà la ditta romana Ultrapromedia S.r.l scelta tramite un ordine diretto.

In particolare, la scelta delle fototrappole giunge dalla necessità di dotare il Reparto Carabinieri Parco Nazionale ”Cinque Terre” della strumentazione idonea allo svolgimento di attività di sorveglianza e monitoraggio ambientale.

Una volta posizionate nelle zone strategiche d'azione le fototrappole non solo per il monitoraggio dell'ambiente ma anche per cristallizzare tutti i comportamenti scorretti.

In questa rovente estate 2021, erano state sollevate una serie di problematiche inerenti al parco, tra queste, anche quella del bracconaggio e del taglio indiscriminato delle reti per il contenimento degli ungulati (qui). Una serie di occhi elettronici messi nei punti giusti potrebbero arginare anche altri fenomeni: dai comportamenti scorretti sui sentieri, alle situazioni più critiche come atteggiamenti pericolosi in mezzo alla vegetazione che in questi mesi hanno anche provocato degli incendi.