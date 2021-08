Cinque Terre battute a tappeto a Ferragosto: sequestrati alcuni spinelli e denunciate due rom

Cinque Terre - Val di Vara - Nella serata della vigilia e nella notte di Ferragosto i Carabinieri sono stati impegnati sulla fascia costiera per contrastare i fenomeni di mala movida. In particolare sono stati segnalati alle competenti Prefetture due maggiorenni residenti in provincia di Genova trovati in possesso di 6 grammi di hashish dai Carabinieri di Monterosso, e un minorenne residente in provincia di Milano, trovato con uno spinello e quasi un grammo di hashish dai Carabinieri della stazione di Levanto, in quel centro storico.



I Carabinieri della Stazione di Riomaggiore e di Monterosso al Mare, nel pomeriggio di ieri, hanno eseguito una serie di controlli negli scali ferroviari delle Cinque Terre, identificando 11 persone sospette. A Riomaggiore, i militari hanno denunciato in stato di libertà due nomadi rom in quanto non erano in possesso di documenti d’identità al seguito e una delle due, 23enne residente a Genova, è stata denunciata anche per avere fornito generalità false per non farsi identificare. Un cittadino marocchino controllato presso la stazione ferroviaria di Riomaggiore è stato denunciato in quanto irregolare e inottemperante all’ordine della Questura della Spezia di lasciare il territorio nazionale.