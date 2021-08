Ciclista finisce in ospedale dopo una caduta a Soviore

Cinque Terre - Val di Vara - Oltre all'intervento portato a termine in mattinata sul sentiero fra Monterosso e Vernazza (QUI) oggi gli uomini del Soccorso Alpino della Liguria hanno operato anche in località Soviore, sempre alle Cinque Terre, dove di ritorno dalla prima uscita si sono imbattuti in un gruppo di ciclisti. Uno di questi, cadendo, si era procurato la sospetta frattura scomposto del polso sinistro con trauma cervicale. Anche quest'ultimo è stato imbarellato e portato sulla strada dove la Pubblica Assistenza di Pignone lo ha trasportata all'ospedale della Spezia.