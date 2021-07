Cinque Terre - Val di Vara - Per percorrere l’Alta Via delle Cinque Terre, le strade interpoderali e la Via dei Santuari, i Carabinieri Forestali in servizio nel Parco Nazionale delle Cinque Terre utilizzano anche le mountain bike a pedalata assistita, recentemente assegnate dal ministero della Transizione Ecologica. Un modo per coprire maggiori distanze, rispetto al servizio a piedi, ed essere più vicini ai visitatori, evitando ove e quando possibile l’uso dell’automezzo.