Capogiro sul sentiero, soccorso a Monasteroli

Cinque Terre - Val di Vara - Intervento del Soccorso alpino Liguria oggi a Monasteroli per un uomo che accusava giramenti di testa. Si era procurato anche lievi escoriazioni alle mani dovute a una caduta. Raggiunto dai tecnici del Cnsas, il personale medico provvedeva ad effettuare i primi controlli da cui si evidenziava una pressione bassa. Con il trascorrere dei minuti i parametri però tornavano normali. Per questo l'uomo veniva accompagnato sulla strada dove preferiva evitare ulteriori controlli al Pronto soccorso gestendo in autonomia il rientro a casa.