Campione ok, le acque tornano conformi nella spiaggia Arena

Cinque Terre - Val di Vara - Esito favorevole per il campione suppletivo prelevato nel punto Arena, comune di Framura, e analizzato dal laboratorio Arpal. Il punto, torna, dunque, conforme.

Sui 381 punti monitorati per la stagione balneare 2021, ad oggi, ci sono 375 punti conformi, 4 su cui sono in atto divieti cautelativi di balneazione (Depuratore e Foce Torrente Borghetto, nel comune di Bordighera-Imperia, Corso Trento e Trieste a Sanremo-Imperia e Scalo Corniglia, a Vernazza) e 2 non conformi: Colonia Ruffini (Taggia, Imperia) e San Martino (Sanremo, Imperia).

Arpal ricorda che gli eventuali cambi di stato vengono segnalati tempestivamente, anche nel fine settimana, nella sezione acqua-acque marine costiere-balneazione del sito dell'Agenzia.