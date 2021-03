Calice, ponte sull'Usurana vietato ai mezzi superiori alle 26 tonnellate

Cinque Terre - Val di Vara - Negli scorsi giorni, nell’ambito dell’attività di verifica delle infrastrutture stradali della Provincia della Spezia, così come da regolare programmazione, il servizio tecnico dell’Ente ha provveduto alla verifica statica e sismica di alcune opere viarie, tra cui il ponte sito lungo la Strada Provinciale SP.10 “della Val di Vara”, in corrispondenza del torrente Usurana, in località Martinello, nel Comune di Calice al Cornoviglio.

Alla luce di una prima valutazione tecnica disposta dall’Ente, nella quale si dà atto della necessità di interventi di rinforzo, il competente ufficio ha disposto, a titolo cautelativo, adottare alcuni provvedimenti precauzionali di limitazione di esercizio.

Pertanto è stato disposto, lungo la Strada Provinciale SP.10 “della Val di Vara”, in corrispondenza del ponte sul torrente Usurana, Comune di Calice al Cornoviglio, l'istituzione temporanea del divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore alle 26 tonnellate.

In contemporanea è stato attivato un processo di intervento urgente al fine di inserire le opere di manutenzione del ponte tra quelle previste in prossima esecuzione, questo per limitare al minimo i disagi ai cittadini.