Calci e pugni ai carabinieri per guardagnarsi la fuga: arrestati due pusher

Cinque Terre - Val di Vara - Alla vista dei carabinieri si sono sentiti in trappola e hanno cercato di colpirne uno con calci e pugni. Ma la vicenda di un giovane magrebino e del suo compare è finita comunque con le manette perché i militari di Sarzana hanno stanato il loro traffico illecito: lo spaccio di stupefacenti nei boschi di Calice al Cornoviglio.

Tutto è cominciato durante un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla repressione ed al contrasto dello spaccio di droga. In precedenza i due arrestati si erano nascosti nell’area boschiva di Calice al Cornoviglio per attuare la loro attività illecita. Ieri sera, alla vista dei Carabinieri, hanno tentato di scappare, scagliandosi anche contro un militare colpendolo con calci e pugni.

Il loro tentativo di fuga è durato poco: sono stati immediatamente bloccati e perquisiti. Addosso avevano oltre 22 grammi di sostanza stupefacente purissima tra cocaina e hashish, suddivisa in dosi già confezionate e pronte per essere vendute, per un valore al dettaglio di circa mille euro. In loro possesso sono stati trovati anche un bilancino di precisione, un coltello e materiale vario da usare per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. I due sono quindi stati tratti in arresto con l’accusa di detenzione di sostanze ai fini di spaccio e violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina, dopo il rito direttissimo presso il Tribunale della Spezia, l’arresto è stato convalidato e ai due è stato imposto il divieto di dimora nella provincia.