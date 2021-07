Cade sul sentiero e batte la testa, turista in ospedale

Cinque Terre - Val di Vara - Disavventura per due sorelle a Monterosso. Le due giovani, originarie di Milano, si sono avvenutate, ieri, sul sentiero che conduce da Monterosso a Levanto. Il tratto però si è rivelato particolarmente impervio, hanno perso l'orientamento e all'improvviso una di loro ha accusato un mancamento è caduta e ha battuto la testa. La sorella non ha perso la calma e ha attivato i soccorsi, nonostante il segnale per il cellulare.

La ragazza riusciva con non poche difficoltà a contattare un conoscente in paese che, prontamente, chiedeva aiuto al maresciallo, Comandante della Stazione Carabinieri di Monterosso al Mare.

"Il Comandante - si legge in una nota dei carabinieri - inviava immediatamente una pattuglia, già impegnata nel controllo del territorio, che raggiungeva la zona interessata e riusciva a localizzare con precisione le due giovani grazie anche alle coordinate ottenute dal sistema di geolocalizzazione cellulare attivato dai militari sull’utenza della ragazza illesa. Le giovani, ormai esauste, localizzate sulle alture sovrastanti la caletta di Punta Mesco, venivano soccorse proprio via mare, cioè il modo più veloce ed agevole".

"I militari organizzavano un immediato soccorso, considerata l’urgenza e le condizioni di una delle sventurate, chiedendo ausilio ai soci del Circolo Velico di Monterosso ove, rappresentata l’esigenza, ottenevano immediata assistenza, in particolare un gommone utile a concludere in tempi brevi il salvataggio, nonostante fossero comunque già stati allertati, come prassi, anche la Capitaneria di Porto ed il Soccorso Alpino - si legge ancora -. Giunti alla caletta a bordo del gommone, condotto da un abile e disponibile socio del circolo, i militari guidavano le due giovani sorelle verso il sentiero che le condurrà, oramai sfinite, sino alla riva e quindi invitate a salire a bordo del natante".

"Dieci minuti di navigazione e le ragazze venivano fatte scendere a Monterosso ove ad attenderli era già presente un’ambulanza della Pubblica assistenza Croce Bianca che le trasferiva all’ospedale di Levanto. La più sfortunata, quella che si era sentita male, è stata dimessa con alcuni giorni di prognosi per un lieve trauma cranico - conclude la nota -.La perfetta e collaudata sinergia tra l’Arma di Monterosso, il locale Circolo velico, la locale Pubblica Assistenza, e tutti coloro che comunque hanno fornito il proprio prezioso contributo, ha consentito di portare a conclusione felicemente la vicenda e a ridare tranquillità alle due giovani turiste ed ai loro familiari"