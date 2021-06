Cade lungo il sentiero per il mare, donna soccorsa a Punta Pineda

Cinque Terre - Val di Vara - Oggi pomeriggio i soccorritori acquatici dei Vigili del fuoco della Spezia sono intervenuti per soccorrere una persona in difficoltà in località Punta Pineda, tra Monesteroli e Riomaggiore. La donna, residente a Massa, stava percorrendo il sentiero che da Campi scende al mare quando è caduta riportando traumi a una gamba e alle spalle. I Vigili del fuoco, a bordo di un gommone, hanno rapidamente raggiunto la zona: una volta individuata la signora, i soccorritori acquatici sono entrati in acqua e hanno raggiunto a nuoto l'infortunata. Sul posto anche il Soccorso alpino spezzino, i cui operatori, assieme ai vigili del fuoco, hanno provveduto a stabilizzare la donna. Dopo averla caricata sopra un battello pneumatico specifico per questa tipologia di interventi, i soccorritori acquatici hanno trasportato a nuoto la signora fino al gommone della sezione nautica Vvf. Una volta a bordo i vigili del fuoco hanno fatto rotta verso il Molo Italia, dove ad attenderli c'era il personale sanitario del 118, a cui è stata affidata l'infortunata. Le operazioni sono state coordinate dalla motovedetta della Capitaneria di Porto, presente sul posto delle operazioni.