Cinque Terre - Val di Vara - Giornata piena per il personale del distaccamento di Levanto. Oggi, nel primo pomeriggio intorno alle 13.30, sono entrati in azione per recuperare una autovettura, che a causa delle avverse condizioni metereologiche era uscita di strada, sulla SP38 in direzione Monterosso.

Nel pomeriggio inoltrato, alle 17.15, hanno raggiunto il Comune di Bonassola per un soccorso animale, che non era più in grado di scendere da un albero.