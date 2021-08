Antincendio boschivo: alle Cinque Terre arrivano anche i volontari dalla Lombardia

Cinque Terre - Val di Vara - Durante il periodo estivo, come ogni anno, in coincidenza con lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi diramato su tutto il territorio ligure, il Parco nazionale delle Cinque Terre intensifica il presidio dell'area protetta, in collaborazione con le altre componenti coinvolte: Carabinieri forestali, Vigili del fuoco, Volontari antincendio e di Protezione civile. Un impegno corale per contrastare l'insorgenza degli incendi boschivi a tutela sia della conservazione degli habitat sia dell'incolumità di residenti e visitatori. Come sempre il Parco si avvale del prezioso supporto dei Volontari AIB della Lombardia che, insieme alle squadre locali, contribuiscono ad intensificare l'attività di prevenzione, pattugliamento ed informazione.

Anche quest'anno l'Ente Parco ha infatti siglato l'accordo quadro con i volontari del Gruppo Antincendio Lomardia ODV,delle Associazioni Volontari Protezione Civile Pradalunga (BG), e Cesano Moderno (MB) e della squadra Antincendio Boschivo Valgandino (BG), che si alterneranno nelle attività mettendo disposizioni i propri uomini fino al 18 agosto.



Le regole per rispettare il bosco e scongiurare il pericolo incendi



-Non gettare mozziconi accesi nell'erba e tra le foglie secche del sottobosco

- non parcheggiare l'auto fuori dalla strada, perché la marmitta calda (supera i 300°) può appiccare il fuoco all'erba secca

- non abbandonare i rifiuti nei boschi, gettali negli appositi contenitori o portali a casa con te: carta e plastica sono combustibili e facilmente infiammabili

-non accendere mai un fuoco quando c'è vento

-non accendere fuochi nel bosco oppure accendili solo nelle apposite aree pic-nic

- non lasciare braci o tizzoni accesi

- prima di accendere il fuoco elimina le foglie secche tutto intorno

- spegni completamente il fuoco con acqua o terra

- ricorda che provocare un incendio boschivo è un illecito penale

-condividi con gli amici queste regole