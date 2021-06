Ancora abusivi sorpresi a dormire all'ex villaggio Europa

Cinque Terre - Val di Vara - Impegnati nel comune capoluogo ma anche nelle località turistiche della riviera, in particolare alle gettonate Cinque Terre, i carabinieri sono interventi nel contesto degli ordinari controlli svolti sia nei luoghi di villeggiatura per prevenire i furti sulle spiagge e alle stazioni ferroviarie, in particolare per prevenire e reprimere il fenomeno dei borseggi. Fra gli altri luoghi controllati anche l’ex Villaggio Marino Europa, sopra gli spiaggioni di Corniglia, dove vari residenti avevano segnalato persone che bivaccavano all’interno. All’alba, i militari hanno eseguito un controllo identificando cinque persone, una delle quali trovata in possesso di un grammo circa di marijuana. Durante un posto di controllo, i carabinieri di Riomaggiore hanno poi deferito a piede libero un datore di lavoro che impiegava alle dipendenze della sua ditta edile un cittadino albanese privo di permesso di soggiorno. L’operaio è stato denunciato perché irregolare sul territorio nazionale.



(foto di repertorio)