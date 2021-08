Abbandona 500 metri cubi di letame, denunciato titolare di un maneggio

Cinque Terre - Val di Vara - I Carabinieri della Forestale di Follo, coadiuvati dal personale ispettivo dell'ufficio igiene e sanità pubblica dell'Asl5 hanno eseguito un controllo sulla corretta gestione del letame prodotto dai cavalli presenti presso un maneggio spezzino.

Al termine dell'attività di indagine è stato accertato che un notevole quantitativo di deiezioni prodotte dai cavalli era stato accumulato in un terreno limitrofo. Il titolare, secondo la legge, avrebbe invece dovuto allestire una concimaia impermeabilizzata all'interno della quale depositare il letame allo scopo principale di evitare che questo, a contatto con il terreno, potesse percolare arrecando danno alla falda idrica. Il letame viene infatti considerato rifiuto speciale e dopo lo stoccaggio preliminare deve essere consegnato a ditte abilitate per essere trasformato in fertilizzante. Al momento dell'accertamento i forestali hanno stimato un quantitativo di letame accumulato pari a circa 500metri cubi che dovranno essere rimossi dai responsabili denunciati per gestione illecita di rifiuti.