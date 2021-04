A12, da Spezia a Sestri 'offensiva' sulle gallerie

Cinque Terre - Val di Vara - Gallerie sotto i ferri e sotto osservazione lungo l'autostrada A12, a cavallo tra le province della Spezia e di Genova. Autostrade per l'Italia deve eseguire lavori di ispezione nella galleria San Bernardo, perciò sarà chiusa la carreggiata nord (quella in direzione Genova) tra Deiva Marina e Sestri Levante, per poco più di tre chilometri. Questo dalle 6.00 del 26 aprile alle 6.00 dell'8 maggio 2021. Il traffico sarà deviato sul corrispondente tratto della corsia di sorpasso della carreggiata opposta, opportunamente attrezzata a doppio senso di circolazione, con eccezione per i veicoli diretti a Sestri Levante, che potranno raggiungere l’uscita su una corsia dedicata. Sarà inoltre in vigore il divieto di passaggio, nel tratto interessato dai lavori, per veicoli o trasporti eccezionali eccedenti i tre metri larghezza, i venti di lunghezza e i 4.30 di altezza. Sono invece partiti ieri sera alle 22.00 e si protrarranno fino alle 22.00 del 28 maggio prossimo i lavori di adeguamento delle gallerie Foce, Schiena di Sciona e Pian della Madonna, tra i caselli di Carrodano e Deiva. L'intervento comporta la chiusura della carreggiata sud dell’A12 (direzione Livorno), per circa 4 chilometri, con traffico deviato sulla carreggiata opposta, adeguatamente allestita per il doppio senso di circolazione. Per la durata dei lavori, sarà vietato il passaggio in direzione Livorno) ai veicoli e/o trasporti eccezionali di larghezza superiore ai 5 metri. Per i veicoli e/o trasporti eccezionali di larghezza superiore ai 3 metri e mezzo, sarà vietato il passaggio, in entrambe le direzioni, dalle ore 6.00 alle ore 24.00.



Da segnalare infine i presidi di sicurezza all’interno delle gallerie Ramello e Nocentini, sempre sull'A12, tra i caselli di Brugnato e della Spezia. “A seguito di ispezioni di sicurezza all’interno delle gallerie in oggetto, è stata rilevata la necessità di un ulteriore intervento di presidio, si rende quindi necessario prorogare la chiusura della carreggiata sud dell’A12 (direzione Livorno)”, spiega Salt. Complice la chiusura, che riguarda poco più di tre chilometri di arteria, è in vigore la classica deviazione sulla carreggiata opposta. Il termine di lavori era previsto per il pomeriggio odierno, invece viene posticipato alle 22.00 del 5 maggio prossimo. Vietato il passaggio lungo il tratto, dalle 6.00 alle 24.00, per i veicoli e/o trasporti eccezionali di larghezza superiore ai 3 metri e mezzo, in ambo le direzioni.