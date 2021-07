A Monterosso danneggiata statua, Moggia: “Proteggere beni pubblici”

Cinque Terre - Val di Vara - Domenica 11 Luglio, durante i festeggiamenti per la vittoria italiana agli Europei di calcio è stata danneggiata la statua di Garibaldi a Monterosso per la quale si erano da poco conclusi i lavori di restauro che avevano visto anche la ricostruzione della sciabola danneggiata da quasi un secolo.

"È giusto festeggiare insieme tutti uniti per la Nazionale italiana - sottolinea in proposito il sindaco Moggia - ma altrettanto dovremmo essere uniti per tutelare e salvaguardare il nostro patrimonio artistico e culturale, che rappresenta la nostra storia e la nostra identità. Vogliamo sottolineare l'importanza di proteggere i beni pubblici e la responsabilità che ognuno di noi ha nel prevenire e attenuare la diffusione di messaggi e comportamenti che incitino al non rispetto dei beni comuni. È infatti possibile, come è sempre stato dimostrato dalla nostra comunità, festeggiare senza recare danno a cose o persone.

L’autore del danneggiamento è stato immediatamente identificato, grazie al frutto di una importante e fattiva sinergia tra Polizia Locale e Carabinieri e con l’ausilio del sistema di videosorveglianza da poco installato, e ha dichiarato di voler risarcire il danno causato. Sottolineiamo - conclude - quanto sia fondamentale continuare ad adottare misure e procedure che impediscano la diffusione del virus".